В Русия осъдиха американската баскетболистка Бритни Грайнър на 9 г. затвор

Руски съд осъди днес американската баскетболистка Бритни Грайнър на девет години затвор, след като я призна за виновна в притежание и трафик на наркотици, предадоха световните агенции. Тя беше задържана през февруари на московското летище с пълнители за електронни цигари, съдържащи масло от канабис, в багажа си и оттогава се намира в ареста.

Американският президент Джо Байдън осъди като "недопустима" присъдата срещу баскетболистката и поиска от Русия незабавно да я освободи, предаде АФП. Президентът увери, че ще работи неуморно, за да "проучи всички възможни начини" за нейното освобождаване.

Съдът признава подсъдимата за виновна за незаконно притежание и трафик на значително количество"наркотик, заяви съдия Анна Сотникова, преди да съобщи присъдата: общият срок на наказание за Грайнър е девет години лишаване от свобода и глоба в размер на 1 млн. рубли (близо 16 000 долара).

Американската баскетболна звезда Грайнър даде показания по делото, което се води срещу нея в Русия

31-годишната баскетболистка отрича да е замесена в контрабанда на дрога и в показанията си заяви, че без да иска е сложила пълнителите с канабис в багажа си, тръгвайки за Русия.

