Руски хеликоптер откри по погрешка огън по своите, те го свалиха

Руската армия бе принудена да свали свой хеликоптер Ка-52 в околностите на Херсонска област, след като летателната машина на стойност 15 млн. долара изненадващо започнала да обстрелва руските войски, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия.

Според информацията над Херсонска област прелетели три хеликоптера Ка-52 и открили огън по намиращите се на земята руски войници, смятайки ги за украинци.

Тогава руснаците отвърнали на стрелбата, в резултат на което свалили единия от тях.

Украинските сили навлизат в Херсонска област

Украински военни лидери се пошегуваха, като казаха, че това не е грешка, а по-скоро "жест на добра воля" от страна на нахлуващите войски.

