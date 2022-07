Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари днес на САЩ за това, че засилват военната си подкрепа за Украйна с предстоящи доставки на още ракетни установки, военни превозни средства и дронове, предаде ДПА.

,,Благодаря Ви, президент Байдън, за новия пакет от отбранителна помощ за Украйна. Това са критично важни и мощни оръжия, които ще спасят живота на наши войници и ще ускорят освобождаването на земята ни от руския агресор. Оценявам стратегическото приятелство между нашите страни. Заедно към победа!“, заяви Зеленски в пост в Туитър.

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers' lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory!