Загинали и ранени в руския град Белгород след вероятно задействане на ПРО

Трима човека са загинали и четирима са ранени в руския град Белгород след вероятно задействане на ПРО, каза днес губернаторът на Белгородската област Вячеслав Гладков, предаде ТАСС.

По-рано той съобщи в социалната мрежа "Телеграм", че рано сутринта в града, разположен на около 40 км от границата с Украйна, са били чути няколко силни експлозии. По думите му е възникнал пожар в частна жилищна сграда.

Според местна телевизия губернаторът е пристигнал на място и се е срещнал с местни жители. Установено било, че десетина жилищни блока са били частично разрушени и той обещал, че разходите за ремонтите ще поеме областната управа.

Причините за случилото се изясняват, но според Гладков е била активирана система на противовъздушна отбрана.

Ukrainian terrorists are bombing residential buildings in Belgorod,Russia. High time those decision making centres receive the full wrath of Russia. https://t.co/nUlnGfMRPy