Стивън Кинг за удара по мола в Украйна: Терористична атака

Американският писател Стивън Кинг заклейми вчерашното нападение срещу мола в централния украински град Кременчук.

"Руските удари по цивилно украинско население са терористични атаки. Слава на Украйна", това написа авторът на "То", "Живата факла", "Четири след полунощ" и други бестселъри в "Туитър".

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini!