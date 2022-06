Отнета от руски олигарх суперяхта пристигна в залива на Сан Диего

Суперяхта на стойност 325 милиона долара, която САЩ отнеха от подложен на санкции руски олигарх, пристигна в залива на Сан Диего, предаде Асошиейтед прес.

Сто и шест метровата яхта "Амадеа" плаваше под американски флаг, преминавайки под моста Коронадо. Тя е изминала над 8047 километра през Тихия океан и ще остане под надзора на правителството на САЩ до очакваната си конфискация и продажба, се казва в изявление на американското министерство на правосъдието.

ФБР свърза "Амадеа" с руския олигарх Сюлейман Керимов и корабът стана обект на вниманието на създадената през март работна група "КлептоКепчър", която конфискува активи на руски олигарси, за да окаже натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Според Вашингтон Керимов я е купил тайно миналата година чрез фиктивни компании. САЩ спечелиха съдебно дело във Фиджи, за да получат контрола над яхтата, регистрирана на Каймановите острови, припомня АП.

The Amadea, a $300 million dollar, 348-foot Russian-owned superyacht that was seized by the United States sailed into San Diego Bay Monday morning. pic.twitter.com/PMkRVfmMlM