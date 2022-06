Кортеж на службите за сигурност, препускащ с мръсна газ към Кремъл, разбуни духовете

Видео от събота, на което се вижда кортеж от черни автомобили на службите за сигурност с включени светлини, които се спускат устремено към Кремъл, разбуни духовете в социалните мрежи.

Клипът е заснет в 23 ч. местно време, когато колоната буквално е профучала по улица "Манежная".

Видеото, разпространено най-вече в Телеграм, веднага повдигна всякакви конспиративни теории. Много от потребителите, споделили въпросния клип, изразиха почуда какво може да се е случило, за да има такава надпревара към Кремъл посред нощите.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви лаконично пред агенция ТАСС, че "няма нищо вярно" в слуховете, че здравнословното състояние на Путин се е влошило и затова са се задействали службите за сигурност.

Motorcade rushing to the Kremlin at 23:00 local time in Moscow. (About 1 hour ago) pic.twitter.com/0qHe3uCRw4