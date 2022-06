Кулеба: Г-7 трябва да отговори на днешните ракетни удари с допълнителни санкции срещу Русия

Държавите от Г-7 трябва да отговорят на новите ракетни удари срещу Украйна днес с налагане на допълнителни санкции на Русия и осигуряване на още тежки оръжия за Украйна. Това заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба, предаде Ройтерс.

„Това 7-годишно украинско момиченце спеше спокойно в Киев докато руска крилата ракета не удари дома й. Още много хора в Украйна са подложени на удари. Срещата на високо равнище на Г-7 трябва да отговори с допълнителни санкции срещу Русия и още тежки оръжия за Украйна“, отбеляза Кулеба.

Експлозии разтърсиха украинския град Черкаси

Кулеба призова „да бъде победен болестният руски империализъм“ след тази атака, в която са пострадали най-малко четирима души, предаде Франс прес.

