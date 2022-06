Насред война: Топлото време в Украйна изкара жителите на Киев на плажа

Жегите в укранската столица принудиха десетки киевчани да забравят поне за ден войната, която се води в родината им, и да разпуснат на брега на река Днепър.

,,Украинците сме силен народ. Борим се, за да живеем. Искаме нещата да се нормализират, защото не знаем какво ще стане утре'', коментира 21-годишната Юлия от речния плаж, цитирана от La Vanguardia.

Зеленски призна, че в източната част на страната се водят трудни боеве

Много от потребителите в социалните мрежи обаче използваха повода, за да се усъмнят в тежкия живот, който са принудени да водят украинците на фона на ожесточените сражения с Русия.

Ermmm. Ukraine doesn’t look like a warzone to me today? How about you?



I’m starting to question the MSM.



Maybe they don’t tell us the whole story???? pic.twitter.com/vUlEmd5sHZ