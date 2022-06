Джонсън пристигна в Киев, за да се срещне със Зеленски 

Британският премиер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е се срещна с украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога в Киев по време на второто си пътуване до украинската столица от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Джонсън публикува своя снимка с украинския държавен глава в акаунта си в "Туитър" и нея написа към нея: "Г-н президент, хубаво е отново да съм в Киев".

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY