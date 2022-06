Борел: Руските сили разрушиха втория по големина зърнен терминал в Украйна

Руските нашественици разрушиха втория по големина зърнен терминал в украинския град Николаев. Това заяви ръководителят на дипломацията на ЕС Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа в публикация в Туитър.

"Пореден руски ракетен удар, допринасящ за глобалната продоволствена криза. Руските войски унищожиха втория по големина зърнен терминал в Николаев. В светлината на подобни съобщения дезинформацията, разпространявана от Путин, цели да отклони вината и става още по-цинична", пише Борел.

Според кмета на Николаев Александър Сенкевич на 4 юни руските нашественици са обстреляли инфраструктурно съоръжение.

В резултат на това са се запалили складове със зърнено брашно. Потушаването на пожара продължи до 6 юни.

