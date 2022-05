Журналистка в руска държавна медия: Започна Трета световна война

Водещата в държавната руска телевизия "Первий канал" Олга Скабеева заяви снощи в ефир: Вероятно трябва да признаем, че специалната операция в Украйна приключи.

Журналистката по време на пропагандно шоу каза още: Започна истинска война, при това Трета световна. Сега ние сме принудени да демилитаризираме не само Украйна, но и целия Северноатлантически алианс.

Да припомним, Москва отрича да води война срещу Украйна. Руските власти използват термина Специална военно операция по демилитаризация и денацификация на Украйна.

Russian state TV's Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the "special operation in Ukraine is over"



Russia has now been "forced to demilitarise the whole of Nato", she claims



(with subtitles)