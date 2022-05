Лондон: Руснаците извадиха танкове от нафталина

Русия воюва с танкове от съветската епоха в Украйна, които заради своята остарялост са изключително уязвими за противотанковите оръдия. Това споделиха на брифинг днес представители на британското разузнаване.

По думите на британския министър на отбраната Русия е изкарала от "дълбокия резерв" на армията си 50-годишни танкове Т-62.

#Ukraine: Ancient Russian T-62M and T-62MV tanks are already in Russian-controlled Melitopol, #Zaporizhzhia Oblast.

We will monitor where they are used and the first time that they are lost or destroyed. pic.twitter.com/TujAvft6TI