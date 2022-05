Руски водещи не спестиха подигравките си за маймунската шарка, заляла Европа и САЩ

Водещи на руския телевизионен канал "Россия 1" направиха няколко иронични коментара във връзка с растящите случаи на маймунска шарка в повечето страни от Европа и Северна Америка.

До този момент заразата е обхванала най-малк 20 държави. През последните седмици са потвърдени поне 100 случая на инфекцията, най-вече в Европа.

По този повод водещите Евгений Попов и Олга Скабеева, заедно с техния гост – руският политик и депутат от Държавната дума Алексей Журавльов, се присмяха на страните, в които са регистрирани случаи на маймунска шарка.

What's sicker than monkeypox? Hosts and lawmakers on Russian state TV laughing about other countries suffering from it, and gleefully claiming that—coincidentally or not—all the nations stricken with monkeypox are sending weapons to Ukraine. pic.twitter.com/dj2jY2sJ2E