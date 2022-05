Кадиров заплаши Полша: С Украйна приключихме, гответе се вие

С Украйна приключихме. Да се готви Полша. Това послание отправи лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров в социалните мрежи.

"Въпросът с Украйна е затворен. Интересна ми е Полша. Полша, какво се опитва да постигне? След Украйна, ако ни заповядат, до 6 секунди ще ви покажем на какво сме способни", предупреждава той.

Раздразнението на Кадиров вероятно е породено от случката от 9 май, когато антивоенни протестиращи заляха с червена боя руския посланик във Варшава.

Заляха руския посланик в Полша с червена боя

"По-добре ще е да си приберете оръжията и наемниците. И се молете да получите официална прошка за това, което направихте с нашия посланик. Просто няма да игнорираме това, имайте го предвид", казва още чеченският лидер във видеото.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn