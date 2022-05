Украйна разпространи видеозапис, на който Медведчук отправя сериозни обвинения срещу Порошенко

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) разпространи видеозапис, на който проруският депутат Виктор Медведчук отправя сериозни обвинения срещу бившия украински президент Петро Порошенко, пише в. "Файненшъл таймс".

Британският всекидневник коментира, че този ход навежда на мисълта, че в Киев отново се водят вътрешни политически борби - три месеца след началото на руската инвазия.

Русия обмисля възможността за размяна на бойците от "Азов" срещу Медведчук

На записа Медведчук, който е близък до руския президент Владимир Путин, казва, че Порошенко, понастоящем лидер на украинската опозиция, е поискал от него да потърси помощта на руския президент за незаконни енергийни доставки.

Решението на властите в Киев да направят тези твърдения публично достояние е първи признак, че старата вражда между сегашния украински президент Володимир Зеленски и неговия предшественик на президентския пост, останала на заден план след руското нахлуване на 24 февруари, отново се разпалва. Самият Порошенко отхвърля обвиненията срещу себе си като "политически мотивирани" и част от политическата борба със Зеленски.

The Ukrainian government has released a video in which Vladimir Putin’s top ally in the country accuses former president Petro Poroshenko of serious crimes, a move that suggests political infighting has returned to Kyiv https://t.co/O3tkVKsTFJ