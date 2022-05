Руски сержант се призна за виновен за военни престъпления в Украйна

Руски войник се призна за виновен по обвинение в извършване на военно престъпление пред съд в Украйна, съобщава Би Би Си, цитирана от Би Ти Ви.

21-годишният сержант Вадим Шишимарин е обвинен в убийството на невъоръжен 62-годишен цивилен, застрелян, докато карал колело. Процесът срещу Шишимарин е първото дело на украинската прокуратура за извършени военни престъпления след руската инвазия.

First war crimes trial of a Russian soldier begins today in Kyiv. 21-year-old soldier Vadim Shishimarin is accused of killing an unarmed civilian shortly after Russia's invasion began. Faces life in prison if convicted. My blog post on background https://t.co/01omH7q4J6 #Ukraine

Украинската прокуратура каза, че разследва руските сили за военни престъпления

Украинските прокурори съобщиха, че предстоят още много съдебни процеси за военни престъпления. Москва отрече представители на нейните сили да са извършили военни престъпления на украинска територия.

A court in the Ukrainian capital, Kyiv, began hearings Friday in the case against Sgt. Vadim Shishimarin, the first Russian soldier to go on trial for alleged war crimes.



He is accused of shooting a 62-year-old Ukrainian civilian in late February. https://t.co/fUnJHYn1Yz