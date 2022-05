Украинската армия е ликвидирала почти цял руски батальон с един удар

17-та танкова бригада на Украйна е успяла да унищожи почти цял руски батальон при опит да пресече река Сиверски Донец близо до село Билохоривка и вероятно да се насочи към град Лиман – също една от основните точки, където ще се реши битката за Донбас.

По всяка вероятност украинците са засекли с помощта на разузнавателни дронове, че руснаците са направили понтонен мост, за да преминат. Опитът обаче е бил осуетен. Унищожени са били 50-тина бойни машини, включително поне седем танка Т-72 и Т-80, 17 БТР-а, 7 бронирани трактора, съобщават авторитетните британски издания The Telegraph и Forbes.

Руските сили са атакували много селища в Източна Украйна, но не всички нападения са били успешни

Украинците са използвали дронове плюс гаубици и огневата мощ на тези оръжия (САЩ достави общо 90, включително 72 машини за превоза им, но в случая използваните гаубици са от съветско време – 2С1 "Гвоздика", които са амфибии) се е оказала решаваща. Не е ясно колко руски войници са загинали. Сспоред The Telegraph може да става въпрос за около 1000 души, някои украински източници говорят за дори 1500 т.е. и в двата случая най-голямата руска загуба в една битка във войната в Украйна, но нито един батальон в света не би могъл да продължи да действа при загуба на почти 75% от техниката, с която оперира, посочва Forbes.

Съгласно публикация в Twitter на украински военен инженер на име Максим, украинците са изчакали руснаците да завършат понтонните мостове и да почнат да прекарват бронираните си машини, когато е почнал обстрелът. Руснаците са се опитали да се прикрият с димки, но украинците са изпратили разузнавателна група от елитни военни, която да насочва стрелбата на гаубиците.

Освен унищожението на техника и убитите руснаци, украинците са разрушили поне два понтонни моста. След като гаубиците са почнали да разстрелват руснаците на първия понтонен мост при опита им да преминат реката, руските инженери опитали да направят втори понтонен мост, за да изтеглят войниците, но и той е бил разбит и потопен от артилерийския огън.

Снимки от случилото се вече бяха разпространени от украински източници, в украинските медии и в социалните мрежи. Кадрите са заснети с дронове.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65