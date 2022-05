Зеленски приветства готовността на Финландия да кандидатства за член на НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога съобщи, че в проведен днес телефонен разговор с финландския държавен глава Саули Нинистьо е приветствал готовността на Финландия да кандидатства за членство във военния съюз НАТО, предаде Ройтерс.

„Обсъдихме също европейската интеграция на Украйна. И отбранителното взаимодействие“, написа Зеленски в Туитър.

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine's European integration. And - defense interaction.