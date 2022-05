Съветник на Зеленски: Руските военни не загиват, защитавайки страната си, а се опитват да окупират друга държава

Страните от НАТО не са възнамерявали да нападат Русия. Украйна не е планирала да атакува Крим. Руските военни не загиват, защитавайки страната си, а се опитват да окупират друга държава, написа в „Туитър“ съветникът на украинския президент Михайло Подоляк, цитиран от руската служба на Би Би Си. Така той отговори на руския президент Владимир Путин, който каза на днешния парад за Деня на победата, че е нападнал Украйна, защото се е опасявал, че тя или НАТО ще атакуват първи, отбелязва британската медия. Като единствена причина за войната Подоляк определи „болезнените имперски амбиции на Русия“.

Путин: Войниците на руската армия и бойците от Донбас се сражават на собствената си земя

Генералният щаб на украинската армия днес предупреди, че има голяма вероятност за ракетни удари по време на празника. Същевременно британското министерство на отбраната каза, че руските сили могат да подложат украински градове на все по-„интензивни и безразборни бомбардировки с малко или с никакво внимание към цивилните жертви“, тъй като се изправят пред недостиг на високоточни боеприпаси.

Let's talk again. NATO countries were not going to attack Russia. Ukraine did not plan to attack Crimea. The Russian military is dying, not defending their country, but trying to occupy another. There were no rational reasons for this war other than sick imperial ambitions.