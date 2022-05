Председателката на Бундестага пристигна в Киев

Председателката на германския парламент Бербел Бас пристигна днес в Киев, за да отдаде почит на жертвите на Втората световна война и да води политически разговори, предаде Ройтерс, цитирайки пост в Туитър на германски парламентарен служител.

Енрико Бриса, началникът на протокола на Бундестага, публикува в Туитър снимки на Бербел, която пристига с влак в украинската столица, и от срещата ѝ с украинския премиер Денис Шмигал.

