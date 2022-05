Русия никога не е сваляла "Призкракът от Киев", защото такъв никога не е съществувал

Информациите, че руската армия е свалила по време на войната най-добрия ас на украинските Военновъздушни сили, носещ прозвището "Призракът от Киев", за когото се твърди, че от началото на руската инвазия е свалил най-малко 40 вражески самолета, се оказаха не съвсем истински.

През уикенда ВВС на Украйна признаха, че "Призракът от Киев" не е свален от руската армия, просто защото никога не е съществувал, пише вестник "Уошингтън Поуст".

"Призракът от Киев" е фолклорен мит, измислен от народа ни, посочиха от Военновъздушните сили на Украйна.

The information about the death of the The Ghost of #Kyiv is incorrect. The #GhostOfKyiv is alive, it embodies the collective spirit of the highly qualified pilots of the Tactical Aviation Brigade who are successfully defending #Kyiv and the region.