Руска журналистка попадна зад решетките, след като дръзна да разгневи Кремъл за войната в Украйна

Руската журналистка Мария Пономаренко от новинарската агенция RusNews е била арестувана от властите, тъй като информирала обществеността за руските въздушни атаки срещу драматичния театър в Мариупол през месец март, който бе използван за убежище от 1500 украинци.

Пономаренко е с повдигнато обвинение заради "публично разпространение на фалшива информация за дейността на Въоръжените сили на Руската федерация в Украйна", съобщават световните агенции.

Руската журналистка, протестирала в ефир срещу войната в Украйна, си намери нова работа

Тя е публикувала информацията в своя канал в Телеграм и още на 24 април е била задържана от полицията. Очаква се тя да остане в ареста до 22 юни.

На 16 март Министерството на отбраната на Русия отрече обвиненията на Киев, че е било извършено въздушно нападение над театъра в Мариупол, в резултат на което тогава загинаха 300 души.

