Президентът на Русия Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През присъства на великденска служба, отслужена от Руската православна църква, която твърдо подкрепя "специалната военна операция" на президента в Украйна, съобщи Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Путин, облечен в тъмносин костюм, бяла риза и тъмна вратовръзка, стоял в московската катедрала "Христос Спасител", държейки запалена червена свещ, което се вижда на излъчваните на живо кадри от среднощната литургия.

Putin and Sobyanin at the Easter service in the Cathedral of Christ the Savior pic.twitter.com/CFTR9Mgcg4