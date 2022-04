Масов гроб край Мариупол?

Нови спътникови снимки показват нещо, което прилича на масови гробове близо до Мариупол, а представители на местните власти обвиниха Русия, че е погребала там до 9000 украински цивилни в опит да прикрие клането, което се извършва при обсадата на пристанищния град, предаде Асошиейтед прес.

Снимките се появиха вчера, само няколко часа след като руският президент Владимир Путин обяви победа в битката за Мариупол, въпреки че там има още около 2000 украински бойци, обсадени в голям стоманодобивен завод. Путин заповяда на войските си да не щурмуват, а да блокират достъпа до техните укрепления, "така че дори муха да може да прехвръкне".

Зеленски: Отсега-нататък всички руснаци ще бъдат третирани зле

Доставчикът на сателитни изображения "Максар" публикува снимките, на които според него се виждат над 200 масови гроба. Снимките показват дълги редици гробове, простиращи се от съществуващо гробище в град Мангуш край Мариупол.

Кметът на Мариупол Вадим Бойченко обвини руснаците, че "прикриват военните си престъпления", като изнасят телата на цивилни от града и ги погребват в Мангуш. В гробовете може да има до 9000 загинали, заяви вчера градският съвет на Мариупол в публикация в приложението за съобщения "Телеграм". Бойченко нарече руските действия в града "новият Бабин Яр" – в алюзия с мястото на масови нацистки кланета, при които през 1941 г. са убити близо 34 000 украински евреи.

NEW: Satellite images show evidence of mass graves outside Mariupol—images the city of Mariupol is calling "crimes of the Russian army"—as Russians work to take the besieged city and renew the offensive in eastern Ukraine. Latest @thedailybeast. @Maxar. https://t.co/bSVtqmeqPz pic.twitter.com/MJ4ANBqGZf