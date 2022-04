Руската армия се прости с още един от топ генералите си

Русия отново загуби един от своите командири на фронта в Украйна. В събота в Санкт Петербург с военни почести по последния му път бе изпратен генерал-майор Владимир Фролов. Все още не е ясно къде и кога е бил убит той, съобщиха световните агенции.

Според губернатора на Санкт Петербург, Александър Беглов, "Фролов е жертвал живота си, за да може жените, децата и възрастните в Донбас никога повече да не чуват бомби и експлозии".

Ген. Дворников е последният шанс Русия да постигне значим успех в Украйна

Беглов допълни още, че Фролов е бил от военно семейство и "е загинал храбро във войната срещу украинските националисти".

Russia confirms that Maj Gen Vladimir Frolov, deputy commander of the 8th Army, was killed in combat in Ukraine. pic.twitter.com/tYWJlJ5zEV