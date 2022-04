Кулеба: Усещаме подкрепата на българския народ

По нареждане на президента Володимир Зеленски, с цел търсене на стъпки за постигане на мир в Украйна, пристигнах в София, за да се срещна с българските управляващи. Това написа в "Туитър" външният министър на Украйна Дмитро Кулеба.

Украинският външен министър е на посещение в България, премина границата с кола

Tasked by President @ZelenskyyUa with seeking steps to win peace in Ukraine, I arrived in Sofia to meet with the Bulgarian leadership. Bulgaria is our friend and partner within the EU and bilaterally. We also feel the support of the people of Bulgaria at this critical time.