Външният министър на Русия Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров е руски дипломат, като от 2004 година е министър на външните работи отправи в понеделник гневни критики срещу външния министър на ЕС Жозеп Борел, който заяви, че конфликтът в Украйна "може да бъде разрешен само по военен път".

По думите на Лавров подобно изказване "променя значително правилата на играта".

Сергей Лавров разкри целта на руската инвазия в Украйна

Казаното от Борел в този агресивен контекст е безпрецедентно и значително променя правилата на играта, предупреди първият дипломат на Русия в интервю за Россия 24.

В понеделник Борел сподели, че "войните обикновено се печелят или губят на бойното поле".

Touched by the resilience, determination and hospitality of @ZelenskyyUA & @Denys_Shmyhal.



I return with a clear to do list:



1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW