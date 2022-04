Британското военно министерство: През следващите седмици боевете в Източна Украйна ще се засилят

Боевете в Източна Украйна ще станат по-ожесточени през следващите две до три седмици, предвид това че Русия продължава да пренасочва усилията си към тази част на страната, съобщи днес в редовния си бюлетин "Туитър" британското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В съобщението се казва, че руските атаки остават насочени срещу украинските позиции около Донецк и Луганск, а британското разузнаване очаква боеве около Херсон и Николаев, както и възобновяване на натиска срещу Краматорск.

(2/3) Russian attacks remain focused on Ukrainian positions near Donetsk and Luhansk with further fighting around Kherson and Mykolaiv and a renewed push towards Kramatorsk.