9-годишно момиченце, загубило майка си в Украйна: Дано си щастлива горе на небето

В социалните мрежи бе разпространено писмо, написано от 9-годишно момиченце, чиято майка е загинала по време на руските бомбардировки, докато е управлявала автомобила си в градчето Бородянка в околностите на столицата Киев.

,,Мамо. Това писмо е подарък за теб по повод 8 март'', започва текстът на детето.

Благодаря ти за детството ми. Ти си най-добрата майка на света. Никога няма да те забравя, пише още 9-годишното момиченце.

Искам да си щастлива горе на небето. Ще се постарая да бъда добър човек, за да дойда и аз на небето. Ще се видим в Рая. Целувки, Галя, завършва писмото.

По данни на украинската прокуратура за непълнолетни от началото на конфликта на 24 февруари са загинали най-малко 177 деца, а 336 други са ранени.

Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.



"Mom!



You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!



"Galia xx".