Зеленски се чу с Шолц, обсъдили са допълнителни санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога каза, че е провел днес телефонен разговор с германския канцлер Олаф Шолц за възможността за допълнителни санкции срещу Русия, както и за още военна и финансова подкрепа за Украйна, предаде Ройтерс. Зеленски съобщи за това в Туитър.

Украинският президент и германският канцлер обсъдили актуалната обстановка в Украйна, преговорния процес между Киев и Москва и ситуацията в Буча, каза германското правителство в комюнике, цитирано от ТАСС.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.