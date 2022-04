Лойд Остин: Владимир Путин се е отказал от идеята си да превземе Киев

Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През се е отказал от идеята си да превземе Киев. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин, предават украински медии.

"Путин мислеше, че може да превземе Украйна и столицата много бързо, но греши. Мисля, че Путин вероятно е изоставил усилията си да превземе Киев и сега се фокусира върху южната и източната част на страната", посочи още Остин.

Той добави, че Министерството на отбраната на САЩ ще продължи да предава оръжия на украинските отбранителни сили.

Киев: Русия подготвя офанзива в Югоизточна Украйна

Според генерал Марк Мили, началник на Обединения началник-щаб на САЩ,

Съедиените щати и съюзнически страни са предоставили на въоръжените сили на Украйна 60 000 преносими противотанкови и 25 000 зенитни оръдия, отбеляза генерал Марк Мили.

Украйна търси помощ от партньори по отношение на бронирана техника, противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана и артилерия.

През последните въоръжените сили на Украйна изтласкаха руските войски от цялата северна част на Украйна, включително от района на Киев.

Just since Feb 24th — when Putin launched his unprovoked and unjustified invasion of Ukraine — the U.S. has committed over $1.7b in security assistance to Ukraine. We will continue to work around the clock to fulfill Ukraine’s priority security assistance requests. pic.twitter.com/PQ8R3mkOw7