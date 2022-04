Украинци ликуват, след като разцепиха на две руски хеликоптер с британска ракета

Ракета, британско производство, носеща името Starstreak, успя да свали руски хеликоптер още при първото си използване по време на конфликта в Украйна, информира вестник "Таймс".

От Министерството на отбраната на Украйна разпространиха и видео в Туитър, на което се вижда как ракетата улучва руския хеликоптер Ми-28 в небето над Луганск, разполовявайки го на две части.

Великобритания изпраща ракети земя-въздух на Украйна?

По своята същност Starstreak е високоскоростен снаряд, оборудван с три кинетични ракети, които, след като бъдат изстреляни, следват пътя на лазер, който бива насочван от оператор на земята.

#Ukraine: Russian Mi-28 helicopter was shot down today (on April 1,2022) pic.twitter.com/deXeV5fjOe