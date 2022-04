Лукашенко плаши Украйна, че ще бъде заграбена от олигарсите на САЩ и ЕС

Президентът на Беларус Александър Лукашенко Александър Григориевич Лукашенко е президент на Беларус от 1994 г. Преди да влезе в заплаши Украйна, че няма да получи никаква западна помощ. Той заяви, че нищо украинско няма да остане в Украйна.

"Всичко ще бъде „грабнато“ от олигарсите на САЩ и ЕС“, посочи Лукашенко.

Lukashenka (thanks to whom Russia destroys Ukrainian cities) scares Ukraine that it will not receive any Western assistance. He declared that nothing Ukrainian would remain in Ukraine. Everything will be “grabbed” by the US and EU oligarchs. pic.twitter.com/guWQiCWiYj