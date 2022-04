Труповете в Буча лежали там от седмици

Анализ на сателитни снимки на The New York Times опровергава твърденията на Русия, че убийството на цивилни в Буча е извършено, след като войниците й са напуснали града.

Този уикенд се появиха снимки на мъртви цивилни в киевското предградие. Някои от тях бяха със завързани ръце, а други с огнестрелни рани в главата. Руското министерство на отбраната отрече да е отговорно за това.

Сергей Лавров: Опитват се да използват провокацията в Буча за антируски цели

Според министерството, телата са били поставени умишлено по улиците на Буча, след като руските войници са напуснали града около 30-ти март. Русия заяви, че изображенията са "поредната измама" и призова за спешна помощ на ООН, за това, което нарече "провокации на украински радикали" в Буча.

Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/yTsRuItPuA