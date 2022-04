ЕС и САЩ обвиняват Русия, че е извършила клане в Буча

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обвини Русия за зверствата, извършени в киевското предградие Буча, предаде ДПА.

"Шокиран съм от ужасяващите снимки на зверствата, извършени от руската армия в освободената Киевска област", написа той в "Туитър". Белгийският политик обеща ЕС да помогне за събиране на доказателства, така че виновните да бъдат изправени пред международни съдилища. Той каза още, че блокът на 27-те ще наложи още санкции на Русия.

Джонсън осъди убийствата на цивилни от руските войски в Украйна

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън нарече потресаващи снимките на убити цивилни в Буча, предаде Ройтерс. Украинските власти заявиха, че са открили телата на 410 цивилни около Киев след изтеглянето на руските войски.

"Трябва да се понесе отговорност", каза той в интервю за Си Ен Ен. "Но мисля, че най-важното нещо е да не останем безмълвни за това. Не можем да приемем това нещо за нормално. Това е реалността за ставащото всеки ден, докато жестокостите на Русия срещу Украйна продължават", добави Блинкън. Той заобиколи въпрос дали САЩ смятат, че руските сили са извършили геноцид.

Снимки 18+

@ZelenskyyUa: Bucharest, NATO Summit Declaration. April 3, 14 years ago. There was a chance to prevent, so that didn’t come. Bucha, Kyiv region. Now. has come.



Mothers of soldiers should see that. See what bastards you've raised. Murderers, looters, butchers. pic.twitter.com/0ngZnNNZTT