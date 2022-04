Изненада: Украински хеликоптери влязоха в Русия и поразиха петролна база

Два хеликоптера на украинските военновъздушни сили поразиха днес петролен резервоар в нефтобаза в руския град Белгород, след като прекосиха границата, летейки на малка височина, съобщи губернаторът на района Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Гладков каза, че в резултат на нанесения удар е избухнал пожар, при който са пострадали двама работници.

Някои части на града, който се намира близо до границата с Украйна, бяха евакуирани, допълни той, цитиран от БТА.

Животът на пострадалите не е в опасност, уточни губернаторът, информира ТАСС.

