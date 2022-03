Американците да свалят настоящата американска администрация преди да изтече мандата й и да помогнат на "партньора ни" Доналд Тръмп да стане президент. За това призова руският водещ Евгени Попов.

Meanwhile on Russian state TV:



Host Evgeny Popov says it's time for the Russian people to call on Americans to change "the regime in the U.S." before its term expires "and to again help our partner Trump to become President."https://t.co/orPMoKoxwG pic.twitter.com/sPVDhVWm6Q