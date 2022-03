Руски удар порази областната администрация в Николаев

Руски удар порази 9-етажната сграда на регионалното правителство в южния украински град Николаев - ключов пристанищен град, който от седмици е подложен на тежки нападения, съобщават украинските власти.

"Сградата на областната администрация беше ударена", написа губернаторът Виталий Ким във „Фейсбук“.

Във видео, публикувано в социалната мрежа, той казва, че около 50-100 души са „избягали по чудо“.

"В момента търсим осем цивилни и трима военни", казва още Виталий Ким.

What is left of #Mykolaiv oblast administration after it was hit by RU missile. Gov. Vitaly Kim, obviously the target, wasn’t in the building.

RU can’t win face-to-face - so, they just press the launch buttons of the missiles they have - and UA doesn’t.#StandWithUkraine pic.twitter.com/VPB9Jj4KsV