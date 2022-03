Зеленски съобщи, че е провел разговор с Кирил Петков

В профила на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога в Туитър на адрес @ZelenskyyUa бе публикувано съобщение, че той е провел разговор с българския премиер Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически.

,,Имах конструктивен разговор с българския премиер Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически. Той беше информиран за хода на противодействието на руската агресия. Критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села беше обсъдена. Ние трябва да спрем хуманитарната катастрофа заедно!'', написа украинският президент в социалната мрежа.

Премиерът: Зеленски разбира, че България е с Украйна

Had a constructive conversation with Prime Minister @KirilPetkov. Informed about the course of counteraction to aggression. The critical humanitarian situation in cities and villages was discussed. We have to stop the humanitarian catastrophe together!