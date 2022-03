Украинските министри на външните работи и на отбраната се срещнаха с колегите си от САЩ

Министърът на отбраната на Украйна Олексий Резников съобщи днес, че той и министърът на външните работи Дмитро Кулеба за първи път провеждат обща среща с колегите от САЩ, предаде Ройтерс.

,,Обсъждаме актуални въпроси и съдействие между Украйна и САЩ в посока политики и отбрана'', написа Резников в свое съобщение в Туитър, където публикува и снимка от срещата във Варшава с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън и министъра на отбраната Лойд Остин.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between - with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1