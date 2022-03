С един изстрел: Украински снайперист погуби висш руски командир

Полковник Алексей Шаров, командир на Руския черноморски флот, е загинал при сраженията в Мариупол край бреговете на Азовско море. Новината бе съобщена от губернатора на Севастопол Михаил Развожаев.

,,Името му ще бъде изписано със златни букви в историята и във флота на Севастопол'', написа Развожаев в профила си в Телеграм.

Той уточни, че Шаров е бил убит с един куршум от украински снайперист.

По думите на губернатора, освен Шаров, в боевете са загинали и двама сержанти, които са били под негово пряко подчинение.

