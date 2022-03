От ФСБ са вдигнали мерника на Путин?

Рискът от преврат от страна на Федералната служба за сигурност (ФСБ) срещу президента Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През се увеличава с всяка седмица, през която войната в Украйна не приключва, заяви анонимен източник от руските разузнавателни служби.

Източникът е споделил пред Владимир Осечкин, който е в списъка с най-издирваните лица в Русия заради разкритията си за насилието по руските затвори, че "хаос и недоволство" са завзели сградата на ул. "Лубянка" (там е разположена централата на ФСБ, бел.ред.) след неуспешната инвазия в Украйна.

Според Осечкин, цитиран от в. "Таймс", недоволството сред висшите представители на руските тайни служби е станало дори още по-осезаемо, когато наскоро Путин обвинил именно тях за проваления план за свалянето на правителството в Киев.

NEW: The risk of coup by the Federal Security Service (FSB) against President Putin is growing every week that the war in Ukraine continues, a whistleblower at the heart of Russian intelligence has said https://t.co/gPYnDsNkqF