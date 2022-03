Разкриха самоличността на руския офицер, отговорен за най-жестоките зверства в Украйна

Украинските власти разкриха самоличността на високопоставения руски офицер, под чието ръководство са били извършени най-жестоките зверства в рамките на военния конфликт, включително бомбардировките над детската болница в Мариупол.

Именно заради бруталните си действия той получава прозвището "Касапинът от Мариупол".

Запомнете го. Това е Михаил Мизинцев, написа в Туитър ръководителката на Украинския център за граждански свободи Олександра Матвичук.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl