Руска журналистка загина при обстрел в Киев

Руска журналистка, отразяваща събитията в украинската столица Киев, е загинала при обстрел, съобщава The Insider, за които е работила.

По време на инцидента Оксана Баулина е снимала разрушенията след обстрела на руските войски в Подолския район на Киев.

Вижте разрушения Мариупол от въздуха

Баулина е била убита заедно с цивилен гражданин, а други двама души са били ранени, допълва БТВ.

Преди това журналистката е работила за Фондацията за борба с корупцията на Алексей Навални и е трябвало да напусне Русия заради работата си със затворения опозиционен активист.

Oksana Baulina, a journalist with The Insider, died in #Kyiv



A woman died under fire in Kyiv while carrying out an editorial assignment. She was filming the destruction after #Russian troops shelled the #Podolsk district of the #Ukrainian capital and was hit by new rocket fire. pic.twitter.com/P2acYZI3Cf