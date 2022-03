Украйна: Путин уби 96-годишен мъж, оцелял в концлагерите на Хитлер

В профила си в Туитър украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба съобщи, че при бомбардировките на руските въоръжени сили е загинал възрастен мъж, оцелял в четири концлагера през Втората световна война.

"Борис Романченко е живеел спокоен живот в Харков до скоро. В отминалия петък руска бомба удари къщата му и го уби. Неописуемо престъпление. Оцелял при Хитлер, убит от Путин", заявява Кулеба.

Borys Romanchenko, 96, survived four Nazi concentration camps: Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. He lived his quiet life in Kharkiv until recently. Last Friday a Russian bomb hit his house and killed him. Unspeakable crime. Survived Hitler, murdered by Putin. pic.twitter.com/QYJ4xrNYC9