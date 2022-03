Русия е изпратила смъртоносните дронове КУБ-БЛА в Украйна?

Във виртуалното пространство се появиха снимки, според които Русия е включила в бойните действия в Украйна своите т.нар. дронове-камикадзета. Познати под наименованието КУБ-БЛА, те са разработени и създадени от държавната компания "Ростек", за да убиват и нараняват хора, като са натоварени с експлозив, наситен с шрапнели.

Публикации в Телеграм и Туитър показват някои от тези дронове, които са свалени в околностите на Киев.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut