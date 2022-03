Руска моделка, нарекла Путин "психопат", е открита мъртва в куфар

Руският модел Грета Ведлер, която нарече Владимир Путин "психопат" в социалните мрежи, е открита мъртва, натъпкана в куфар, посочва доклад, цитиран от Fox News.

23-годишното момиче изчезна след изказването си по адрес на руския президент преди година, но въпреки това двете събития изглежда не са свързани.

Бившето гадже на Ведлер Дмитрий Коровин, също на 23 години, призна, че я е удушил до смърт, преди да я закара на 300 мили до Липецка област и да изостави тялото й в багажника на кола, пише "Дейли стар".

Младежът заяви пред властите, че е спал в хотелска стая три нощи с мъртвата Грета, която била натъпкана в току-що закупен куфар. След това мъжът държал тялото й в багажника в продължение на година, като през това време публикува в страниците й в социалните мрежи, за да изглежда, че тя е все още жива.

