Руски войници застреляха 10 души в Чернигов, докато чакат на опашка за хляб

Посолството на САЩ в Киев съобщи тази сряда, че руски военни са открили огън по жители в град Чернигов, които са се редили на опашка за хляб.

В резултат от стрелбата са загинали 10-има души.

Към днешна дата Чернигов е под украински контрол, поради което руските бомбардировки по жилищни сгради продължават.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.



According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif