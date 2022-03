След бомбардировките по родилния дом в Мариупол: Бременна жена и бебето й загинаха

Бременна жена и бебето й са починали, след като Русия бомбардира родилния дом в Мариупол, където е трябвало детето да се появи на бял свят, научи Асошиейтед прес, цитирана от Politico.

Изображенията на жената, откарана в линейка на носилка, обиколиха света, олицетворявайки ужаса от атаката. На снимките жената гали окървавената долна част на корема си. Пребледнялото й лице отразява шока от случилото се. Това е един от най-бруталните моменти във вече продължаващата 19-ти ден война на Русия срещу Украйна.

Жената е била откарана по спешност в друга болница. Когато осъзнала, че губи бебето си, тя изкрещяла на лекарите: „Убийте ме сега!“.

One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.



